Врачи рассказали, как распознать начальную стадию алкогольной зависимости

К тяжелым симптомам относятся пересохшее горло и бешено колотящееся сердце.

В Городском центре медицинской профилактики петербуржцам рассказали, как распознать начальную стадию алкогольной зависимости. Врачи предупредили, что болезнь развивается постепенно.

Если появилась потребность выпить спиртное, пора отказываться от алкоголя. К этому виду напитков нельзя привыкать.

Если ещё "не трясёт" по утрам, то это не означает, что алкоголизма нет. Вполне возможно, что это ещё начальная стадия заболевания, поэтому вы утром как "огурчик". Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Если по утрам "колотит и трясет", организм нуждается в рассоле или крепком чае после застолья со спиртным, то человек находится на поздней стадии. К тяжелым симптомам относятся пересохшее горло и бешено колотящееся сердце.

Алкоголизм приводит к слабоумию, кривой походке, проблемам с речью и неприятному запаху.

Поэтому надо постараться выявить болезнь. А ещё лучше – не ждать, а вовремя спохватиться, когда всё ещё поправимо. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Ранее мы писали, что хирург перечислил симптомы грыжи.

Фото: Telegram / ГЦМП СПб