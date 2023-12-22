Хирург перечислил симптомы грыжи

Люди с грыжей жалуются на резкую боль, которая возникает при выполнении триггерных движений.

Врач-хирург Юрий Гребцов назвал симптомы грыжи. По словам специалиста, заболевание является распространенным. Об этом медик сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При грыже органы или их части выпячиваются через слабые участки в мышечной стенке. Обычно грыжа образуется в области живота, но бывает и в других частях тела. Люди с грыжей жалуются на резкую боль, которая возникает при выполнении триггерных движений. Особенно остро боль ощущается при чихании или поднятии тяжестей. Еще одним симптомом является выпячивание в области пупка или паха.

Чтобы диагностировать грыжу, нужно пройти мануальный осмотр у хирурга, УЗИ и в некоторых случаях компьютерную томографию. Если более 30 процентов содержимого живота находится в грыжевом мешке, пациенту назначают операцию с использованием сетчатых имплантов.

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