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Хирург перечислил симптомы грыжи
Сегодня, 10:46
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Хирург перечислил симптомы грыжи

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Люди с грыжей жалуются на резкую боль, которая возникает при выполнении триггерных движений.

Врач-хирург Юрий Гребцов назвал симптомы грыжи. По словам специалиста, заболевание является распространенным. Об этом медик сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При грыже органы или их части выпячиваются через слабые участки в мышечной стенке. Обычно грыжа образуется в области живота, но бывает и в других частях тела. Люди с грыжей жалуются на резкую боль, которая возникает при выполнении триггерных движений. Особенно остро боль ощущается при чихании или поднятии тяжестей. Еще одним симптомом является  выпячивание в области пупка или паха.

Чтобы диагностировать грыжу, нужно пройти мануальный осмотр у хирурга, УЗИ и в некоторых случаях компьютерную томографию. Если более 30 процентов содержимого живота находится в грыжевом мешке, пациенту назначают операцию с  использованием сетчатых имплантов.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о росте заболеваемости коклюшем.

Фото: Pxhere

Теги: грыжа, здоровье, медицина, хирург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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