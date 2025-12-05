Петербургский хирург объяснил, как предупредить рак легкого

Эта болезнь по‑прежнему остается в тройке лидеров в онкологии.

В разговоре с "Петербургским дневником" главный торакальный хирург комитета по здравоохранению, заместитель главного врача по хирургии Городского клинического онкологического диспансера имени А. И. Сереброва Вадим Пищик рассказал о том, возможно ли предупредить рак легкого.

Эта болезнь по‑прежнему остается в тройке лидеров в онкологии: она "является онкологическим убийцей номер один во всем мире". К сожалению, пока усилия, которые предпринимаются по пропаганде здорового образа жизни государством, не приводят к существенному снижению заболеваемости. В то же время повысилась и выявляемость.

Рак легкого является следствием курения, и, что бы ни говорили об этом табачные компании, курение сигарет увеличивает риск развития рака легкого в 40 раз. Безусловно, борьба с курением остается приоритетом номер один. <…> Причем речь идет не только о табаке в виде сигарет, но также о кальянах, вейпах, любых системах нагревания табака, поскольку их канцерогенное влияние доказано. Вадим Пищик, хирург

Кроме того, специалист сообщил, от каких факторов зависит выживаемость больных раком легкого. Важно, на какой стадии эта опухоль была обнаружена, а также какова биология опухоли.

Дело в том, что рак легкого – это не одно заболевание, это целая группа заболеваний, различных с точки зрения и своей морфологической формы, и своего происхождения, гистологии – то есть клеток, из которых эти опухоли развиваются, и с точки зрения своей локализации в легких. Вадим Пищик, хирург

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за десять лет смертность от рака легкого сократилась на 27%.

Фото: Яша Крайний