Петербургский хирург спас ногу пациента в уникальной операции

В Худжанде проведена уникальная операция по восстановлению кровоснабжения ноги.

В городе Худжанд (Таджикистан) состоялась уникальная медицинская операция, выполненная эндоваскулярным хирургом из Санкт-Петербурга совместно с таджикскими специалистами. По информации пресс-службы НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, вмешательство позволило спасти ногу пациента, страдавшего от критической ишемии и гангрены.

Руководитель отдела сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии НИИ Сергей Платонов прибыл в клинику "Дастаи Дил" по приглашению таджикской стороны. Ранее попытки восстановить сосудистое кровоснабжение у пациента оказались безуспешными.

С помощью эндоваскулярного метода через небольшой прокол специалисты восстановили проходимость критически суженных сосудов, вернули кровоснабжение конечности и предотвратили ампутацию. Операция дала пациенту шанс на полное восстановление и значительно снизила риск осложнений.

Фото: t.me/emergencypetersburg