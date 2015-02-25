В Красногвардейском районе появится современный бытовой комплекс с медицинскими услугами

В многофункциональном здании разместят помещения для бытовых сервисов и амбулаторно-поликлинического обслуживания.

В Санкт-Петербурге согласован облик нового бытового комплекса, который построят на Ириновском проспекте, рядом с улицей Лазо. Проект разработан архитектурным бюро "А2" для компании "НИК II". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В многофункциональном здании разместят помещения для бытовых сервисов и амбулаторно-поликлинического обслуживания. Также в проект включены дополнительные функциональные зоны, которые обеспечат комплексное обслуживание жителей ближайших кварталов.

Архитектурная концепция сочетает практичность и современную эстетику: фасады верхних этажей оформят декоративными алюминиевыми ламелями, а первый этаж сделают из фасадного кирпича. Такое решение создает выразительный визуальный образ и помогает объединить объект с окружающей городской средой.

Прилегающая территория будет благоустроена. Запланированы открытые автостоянки, велопарковки и озеленение.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре