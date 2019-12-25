В Серово появится новый комплекс для спортсменов на 550 мест

В поселке Серово Курортного района одобрили проект современного комплекса для размещения спортсменов. Он будет построен на территории лагеря "Луч" на Лесной улице и рассчитан на 550 человек. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новый объект дополняет существующую инфраструктуру лагеря и ориентирован на проведение тренировочных сборов. Помимо жилых помещений, в комплексе появятся пространства для работы и отдыха — конференц-зал и столовая на 300 мест каждый, а также административные и рекреационные зоны.

Особое внимание уделено восстановлению спортсменов. В проект заложен отдельный медицинско-оздоровительный блок с бассейном, саунами, кабинетами физиотерапии и массажа. Это позволит проводить полный цикл подготовки — от тренировок до восстановления — в одном месте.

Территорию вокруг комплекса благоустроят: появятся парковки, велопарковки, зелёные зоны. Учитывая расположение в курортной части города, проект делает акцент на комфортной и спокойной среде.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре