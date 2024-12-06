Хирург рассказал петербуржцам, как оказать ребенку первую помощь

Существует алгоритм действий, который называется сердечно-легочной реанимацией.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" хирург Перинатального центра Педиатрического университета Роман Ти перечислил правила оказания первой помощи маленьким детям.

Существует алгоритм действий, который называется сердечно-легочной реанимацией. В первую очередь необходимо убедиться, нужна ли она ребенку. Для этого есть визуальные признаки.

То есть ребенок посинел, например, мы видим, что он вялый, не реагирует на внешние раздражители. Далее нужно, в первую очередь, очистить ротовую полость ребенка. Это можно сделать просто пальцем, можно какую-нибудь салфетку на него положить. Это могут быть рвотные массы, слюна, инородные какие-то тела, которые попали ребенку в рот, которые вызывают обструкцию дыхательных путей. После того, как вы все это провели, мы пользуемся методикой сердечно-легочной реанимации, когда мы используем три органа чувств. Одна рука кладется на грудь ребенка, лицо подносим ухом к его лицу, таким образом можем услышать дыхание. Рукой контролируем экскурсии грудной клетки, дышит ребенок или нет. Глазами мы также контролируем руку, то есть изменяется ли положение. Роман Ти, хирург

Если дыхание и сердцебиение есть, то не надо предпринимать какие-либо активные действия, поскольку ребенку можно только навредить. Специалист посоветовал вызывать скорую помощь.

Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрическом университете оказали помощь детям, получившим спортивные и бытовые травмы.

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