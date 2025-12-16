В автошколах может появиться экзамен по навыкам первой помощи при ДТП

Сейчас экзамен не позволяет объективно оценить готовность кандидата наместо водителя к действиям в экстренной ситуации.

На российской территории в автомобильных школах проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения. Соответствующие данные приводятся в правительственном документе. В тексте говорится о комплексе мер, направленном на повышение качества подготовки водителей в стране. В числе прорабатываемых нововведений находится пункт о единых требованиях к обязательности проверки знаний и навыков кандидата на оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Они будут проверяться по итогам освоения программ подготовки граждан в рамках квалификационного экзамена. Кроме этого дополнительно прорабатывается вопрос об обязательной видеорегистрации процесса проведения такого экзамена. В настоящее время такая задача стоит перед Министерством по просвещению России, правоохранительными органами и органами местной власти в регионах. Профильный доклад в кабинет министров должен поступить в следующем году.

Напомним, что в 2025 году Общественная палата России рекомендовала МВД ввести для кандидатов в водители отдельный экзамен по навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Также активисты выступили с инициативой выделить отдельный, самостоятельный учебный модуль по данному направлению в рамках курса. Эксперты говорили о том, что в экзаменационных билетах для будущих водителей сейчас содержится один вопрос по тематике оказания первой помощи. А проверка практических умений и навыков в большинстве случаев отсутствует.

ГИБДД выступила за сокращение срока сдачи практического экзамена на права.

Фото: Piter.tv