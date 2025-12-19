ГИБДД выступила за сокращение срока сдачи практического экзамена на права

Инструктор по вождению объяснила, какие реальные проблемы существуют с автообучением в России.

Срок сдачи практического экзамена на права сократят с полугода до 60 дней после проверки теории. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на подготовленное ГИБДД постановление федерального правительства, опубликованное на государственном портале нормативных правовых актов. В тексте документа говорится о том, что такое решение позволит властям решить проблему с затягиванием сроков сдачи практического экзамена. Эксперты не видят смысла в сокращении срока сдачи практического экзамена. Это объясняется тем, что граждане, которые стремятся получить права, сразу просят назначить им дату сдачи практического экзамена. По мнению инструктора по безопасному вождению, основная проблема для страны заключается в том, что автошколы не да.т достаточного количества знаний водителям. В результате многим приходится доучиваться дополнительно.

Когда у человека есть стимул, он не станет терять время после сдачи теории, а сразу побежит на практический экзамен, чтобы сесть в машину и получить права. Те, кто пока не определился, нужно управление машиной или нет, останутся ждать дальше. Екатерина Каренина, инструктор по безопасному вождению

Напомним, что новые поправки в правила сдачи экзаменов для получения водительских прав представители ГИБДД подготовили в начале года. Для проверки знаний в России не будут допускаться кандидаты, которые предоставили фальшивые документы или не уплатившие государственную пошлину. Изменения также упраздняют бумажные медицинские справки. О состоянии здоровья кандидата на водительские права инспекторыбудут узнавать из единой базы министерства по здравоохранению.

Фото: Piter.tv