В России готовятся ужесточить теоретический экзамен на водительские права

В "ТАСС" раскрыли некоторые нововведения для кандидатов в водители.

В России проект ужесточения правил проведения теоретического экзамена на получение водительских прав подготовлен для внесения на рассмотрения в федеральное правительство. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сообщил собственный информированный источник. Эксперты уточнил, что созданием документа занимались правоохранительные органы. Они предлагают внесение правок к регламент проведения экзамена на получение водительских прав. В частности, будет дополнен реестр нарушений, при которых кандидат-водитель не будет допускаться к экзаменам.

Общественное обсуждение документа с поправками о проведении теоретического экзамена на получение водительского удостоверения завершено, сейчас идет подведение его итогов. Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство. источник СМИ

Известно, что новым пунктом в списке может стать использование экзаменуемым средств связи, фото, аудио- и видеоаппаратуры и другой личной электроники. В случае аннулирования результатов экзаменов, например из-за скрытых наушников или видеокамер с процессорами на человеке, кандидату будет назначен следующий экзамен. Проводить данное мероприятие можно будет не ранее, чем через 12 месяцев со дня проведения текущего экзамена, результаты которого были аннулированы.

В помещения подразделений ГАИ предлагается установить, средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения теоретического экзамена. Такое оборудование позволит в режиме реального времени организовать процесс проверки проведения экзамена. Кроме этого в полиции считают необходимым сократить срок сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней.

В России могут внедрить автоматизированный прием экзаменов на права.

Фото: Piter.tv