В России могут внедрить автоматизированный прием экзаменов на права

Не исключается, что искусственный интеллект может использоваться в ходе экзамена.

Российское правительство рассмотрит вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права. Такими данными поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на текст новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране. Сейчас экзамены проводятся для водителей в два этапа. Рчь идет о теории и практике. Известно, что для самых массовых категорий прав (В, С, D) традиционная "площадка" отменена, а практическая часть экзамена проходит сразу в городе.

Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя <…> развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов. текст документа

Член Общественного совета при российских правоохранительных органах Игорь Моржаретто пояснил прессе, что за границей существует подобный опыт. На территории Южной Кореи практические экзамены принимает компьютер. Техника отдает команды о том, какое упражнение кандидату следует выполнить, после чего ставит оценку "да" или "нет". Во время экзамена в транспортном средстве с учеником находится гражданский инструктор. Однако он ни во что не вмешивается, но способен при необходимости перехватить управление машиной. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК, автомобильный эксперт Александр Холодов добавил, что во многих странах существует опыт автоматизированных площадок для приема экзаменов. Такие меры принимаются в Европе, Казахстане, Японии и Южной Корее.

Минпросвещения РФ утвердило новые программы обучения в автошколах.

Фото: Piter.tv