В Педиатрическом университете оказали помощь детям, получившим спортивные и бытовые травмы

А еще один подросток подрался с одноклассником.

В Педиатрическом университете помогли детям, которые получили спортивные и бытовые травмы, а также в результате драки в школе. Об этом рассказали в вузе 3 марта.

В частности, 16-летний учащийся подрался с одноклассником на перемене. Пострадавшего доставили в клинику с закрытым переломом основной фаланги безымянного пальца со смещением, он помещен во второе хирургическое отделение. Ребенку выполнили закрытую репозицию обломков кости.

На тренировке по хоккею в Спортивной школе олимпийского резерва в Василеостровском районе 10-летний мальчик получил сильный ушиб правой кисти. Его ударили клюшкой во время игры. Спортсмену провели иммобилизацию. Похожую травму зафиксировали 13-летнему школьнику на уроке физкультуры в гимназии на улице Профессора Попова: он ударил левую кисть мячом. Пациенту была оказана необходимая помощь.

Кроме того, удар шайбой по внутренней части стопы получил 17-летний хоккеист на тренировке во дворце спорта "Юбилейный". Юноша почувствовал резкую боль и не мог встать на ногу, у него диагностировали ушиб. С похожей спортивной травмой госпитализировали в клинику 12-летнюю фигуристку. В спортивном комплексе "Ледовая Арена" девочка упала, подвернув левую стопу. Она получила повреждение капсульно-связочного аппарата левого голеностопного сустава, предстоит длительное лечение. А 14-летний каратист на соревнованиях в спорткомплексе на проспекте Испытателей подвернул в коленном суставе правую ногу и вывихнул надколенник. К счастью, серьезной травмы удалось избежать.

Когда две 12-летние девочки готовили дома еду, они порезались кухонным ножом. С разницей в два часа родители привезли детей в больницу №40, где им оказали первую помощь и перевели в вуз.

Ранее на Piter.TV: за неделю в Педиатрический университет обратились трое школьников, пострадавших в конфликтах.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета