За неделю в Педиатрический университет обратились трое школьников, пострадавших в конфликтах

Все мальчики подрались в учебных учреждениях.

В клинику Педиатрического университета за неделю обратились три мальчика, которые получили травмы во время школьных конфликтов. Об этом рассказали в вузе 20 февраля.

В частности, 13-летнему подростку из Фрунзенского района понадобилась операция. Ребенку диагностировали перелом пястных костей правой кисти, он был госпитализирован во второе хирургическое отделение.

В гимназии Выборгского района произошел похожий случай: второклассник получил удар по руке, когда выяснял отношения с одноклассником на перемене. После уроков рука пострадавшего сильно отекла, его родители обратились в травмпункт. Оттуда школьника направили в детское приемное отделение клиники. У него зафиксировали закрытый перелом основания дистальной фаланги четвертого пальца левой кисти с повреждением сухожилия разгибателя.

В ходе потасовки в школе Калининского района пострадал семиклассник. Он попал в Педиатрический университет с диагнозом: "Закрытый перелом пястной кости со смещением отломков". Ребенку предстоит оперативное лечение.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете спасли ребенка из Великого Новгорода, который подавился фисташкой.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета