В Педиатрическом университете спасли ребенка из Великого Новгорода, который подавился фисташкой

Мальчик съел ядро ореха, а скорлупа при вдохе попала в дыхательные пути.

Врачи Педиатрического университета спасли полуторагодовалого малыша из Великого Новгорода, который подавился фисташкой. Об этом рассказали в вузе 19 февраля.

Ребенок съел ядро ореха, а скорлупа при вдохе попала в дыхательные пути. Родители почти сразу заметили, что с дыханием мальчика что-то не так, и обратились в Областную детскую клиническую больницу города.

Медики оперативно связались с петербургскими специалистами. После консультации малыша транспортировали в Северную столицу.

Инородное тело при попадании в дыхательные пути блокирует их. В данном случае был заблокирован один из главных бронхов, левый. Левое легкое перестало участвовать в дыхании практически полностью. Такая ситуация могла привести к летальному исходу. В данном случае новгородские врачи правильно оценили ситуацию и незамедлительно приняли решение о транспортировке ребенка в Педиатрический университет. Алексей Мешков, заведующий эндоскопическим отделением Педиатрического университета

Примерно за 10 минут специалисты вуза провели хирургическую операцию по извлечению инородного тела с помощью эндоскопической аппаратуры без разрезов. Уже через пару часов мальчик бегал по палате и играл, он готовится к выписке.

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета