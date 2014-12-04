В Петербурге врач-хирург получил условный срок за неудачную операцию на дому месячному ребёнку

Также он сможет оказывать медицинские услуги 2 года.

В Петербурге врач-хирург признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Врач-хирург ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" признан виновным в совершении преступления по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием установлено, что 16 марта 2024 года медик, находясь в квартире на улице Ростовской в Петербурге, провел за денежное вознаграждение в размере восемь тысяч рублей 22-дневному младенцу операцию, в ходе которой им были допущены дефекты. В результате данной медицинской манипуляции у ребенка развилась кровопотеря, после чего он был госпитализирован.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг по специальности "хирургия", сроком на два года.

Фото: Piter.tv