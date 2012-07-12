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По факту подпольной операции новорожденному в Петербурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 22:39
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По факту подпольной операции новорожденному в Петербурге возбуждено уголовное дело

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В результате этой медицинской манипуляции у ребенка развилась кровопотеря, его госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 24 июля. 

Следствие установило, что 16 марта в квартире дома по улице Ростовской врач-хирург за денежное вознаграждение в размере 8 тыс. рублей провел 22-дневному младенцу операцию. В результате этой медицинской манипуляции у ребенка развилась кровопотеря, его госпитализировали в больницу. 

Подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. 

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете впервые в Петербурге выполнили внутриутробную операцию на легких плода.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: младенец, операция на дому
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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