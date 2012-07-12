По факту подпольной операции новорожденному в Петербурге возбуждено уголовное дело

В результате этой медицинской манипуляции у ребенка развилась кровопотеря, его госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 24 июля.

Следствие установило, что 16 марта в квартире дома по улице Ростовской врач-хирург за денежное вознаграждение в размере 8 тыс. рублей провел 22-дневному младенцу операцию. В результате этой медицинской манипуляции у ребенка развилась кровопотеря, его госпитализировали в больницу.

Подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу