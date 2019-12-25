В Педиатрическом университете впервые в Петербурге выполнили внутриутробную операцию на лёгких плода

Ранее у плода диагностировали порок развития – правостороннюю диафрагмальную грыжу.

В Педиатрическом университете впервые в Петербурге выполнили внутриутробную операцию, направленную на коррекцию тяжёлой гипоплазии лёгких плода. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Врачи клиники 23 июля выполнили сложнейшее фетальное вмешательство: хирурги прооперировали ещё не родившегося ребёнка на сроке беременности 29 недель.

Ранее у плода диагностировали порок развития – правостороннюю диафрагмальную грыжу. Это патология, при которой грудная и брюшная полости не разделены между собой, и в грудную клетку смещаются печень и кишечник. Сразу после рождения таким детям требуется операция, однако при данной форме порока малыш, вероятно, до неё бы не дожил. Единственным возможным решением стала внутриутробное вмешательство.

Сейчас будущая мама находится под наблюдением в отделении патологии беременности. Если всё пойдёт по плану, на более позднем сроке врачи университета выполнят ещё одно внутриутробное вмешательство, в ходе которого устранят окклюдер из трахеи плода. После рождения ребёнку потребуется операция по коррекции диафрагмальной грыжи.

Ранее нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль позвоночника пациентке сразу после кесарева сечения.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ