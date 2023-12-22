Учитывая показания к срочному нейрохирургическому лечению, консилиум врачей принял решение о досрочном родоразрешении.

Нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль позвоночника пациентке сразу после кесарева сечения. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

В Центре Алмазова поставили на ноги пациентку, которая во время беременности почти полностью утратила способность передвигаться из-за опухоли позвоночника. Нейрохирургическая операция была проведена сразу после успешного кесарева сечения в ходе одного наркоза.

Учитывая показания к срочному нейрохирургическому лечению, консилиум врачей принял решение о досрочном родоразрешении. На 29-й неделе беременности путем операции кесарева сечения родился мальчик массой 1700 граммов, ростом 39 см.

Петербурженка восстанавливалась в отделении реабилитации, пока её сын подрастал в Перинатальном центре. Маму и мальчика выписали из больницы в конце апреля.

Ранее в Педиатрическом университете провели внутриутробную операцию пациентке из Тверской области.

Фото: Комздрав СПб