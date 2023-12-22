  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль позвоночника пациентке сразу после кесарева сечения
Сегодня, 15:39
66
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль позвоночника пациентке сразу после кесарева сечения

0 0

Учитывая показания к срочному нейрохирургическому лечению, консилиум врачей принял решение о досрочном родоразрешении.

Нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль позвоночника пациентке сразу после кесарева сечения. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

В Центре Алмазова поставили на ноги пациентку, которая во время беременности почти полностью утратила способность передвигаться из-за опухоли позвоночника. Нейрохирургическая операция была проведена сразу после успешного кесарева сечения в ходе одного наркоза.

Учитывая показания к срочному нейрохирургическому лечению, консилиум врачей принял решение о досрочном родоразрешении. На 29-й неделе беременности путем операции кесарева сечения родился мальчик массой 1700 граммов, ростом 39 см.

Петербурженка восстанавливалась в отделении реабилитации, пока её сын подрастал в Перинатальном центре. Маму и мальчика выписали из больницы в конце апреля.

Ранее в Педиатрическом университете провели внутриутробную операцию пациентке из Тверской области.

Фото: Комздрав СПб

Теги: опухоль, позвоночник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии