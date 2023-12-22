В Педиатрическом университете провели внутриутробную операцию пациентке из Тверской области

На консилиуме под руководством ректора СПбГПМУ, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Олеговича Иванова было принято решение о проведении внутриутробной пункции новообразования.

В среду, 1 мая, специалисты Перинатального центра СПбГПМУ провели уникальную внутриутробную операцию для пациентки из Тверской области, как сообщила пресс-служба Педиатрического университета.

Во время планового скрининга у будущей матери была обнаружена патология в брюшной полости плода. Измененная почка вызывала сдавливание органов брюшной полости и нижней полой вены, что приводило к развитию признаков сердечной недостаточности у будущего ребенка.

На консилиуме под руководством ректора СПбГПМУ, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Олеговича Иванова было принято решение о проведении внутриутробной пункции новообразования. Вмешательство прошло успешно. На контрольном ультразвуковом обследовании была подтверждена нормализация показателей кровотока в нижней полой вене плода и уменьшение признаков сердечной недостаточности. Будущая мама пока остается под наблюдением в Перинатальном центре.

Ранее в Педиатрическом университете провели операцию годовалому малыш.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)