В Педиатрическом университете провели операцию годовалому малышу

Он уронил себе на ногу четырехкилограммовую гантель.

В Педиатрическом университете прооперировали годовалого малыша, который уронил себе на ногу четырехкилограммовую гантель. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В клинику вуза 7 апреля доставили годовалого ребёнка, нога которого оказалась придавлена гантелей весом 4 килограмма. Мальчик получил открытый перелом дистальной фаланги первого пальца правой стопы. Отколовшийся фрагмент пальцевой фаланги медики скрепили спицей и наложили гипс. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей, он чувствует себя хорошо.

Как отметил главврач клиники Педиатрического университета Виталий Резник, поступления детей с подобными травмами, связанными с недосмотром родителей, случаются регулярно. Врачи призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

Ранее врачи Педиатрического университета извлекли пулю из руки ребенка.

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