Дома по неосторожности 13-летний подросток выстрелил себе в левую кисть из пневматического пистолета.

Врачи Педиатрического университета извлекли пулю из руки ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В Педиатрический университет из Приморского района Санкт-Петербурга 4 апреля доставили 13-летнего мальчика с травмой руки. В левой кисти у него была пуля.

Дома по неосторожности он выстрелил себе в левую кисть из пневматического пистолета. Родители привезли мальчика в травмпункт по месту жительства, откуда его направили в микрохирургический центр Северо-Запада при Педиатрическом университете.

Подросток был экстренно прооперирован. Мальчик сейчас реабилитируется. Врачи уверены, что с рукой ребенка всё будет в порядке.

Ранее подростку из Ленобласти провели серьёзную операцию в Педиатрическом университете после падения в сугроб.

Фото: Piter.tv (архив)