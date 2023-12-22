Подростку из Ленобласти провели серьёзную операцию в Педиатрическом университете после падения в сугроб

В настоящее время мальчик находится под наблюдением специалистов и получает полный курс терапии.

Врачи Педиатрического университета в Петербурге успешно произвели сложную операцию по прекращению кровотечения у 14-летнего подростка из Токсово, который неправильно приземлился после прыжка в сугроб и повредил ногу. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Мальчик получил серьёзное порезане ноги 29 февраля и был доставлен в Токсовскую Центральную Районную Больницу. Хирурги осмотрели подростка, обработали рану и отпустили его домой. К сожалению, кровотечение не прекращалось, а рана не заживала. Подростка несколько раз обращали к врачам, но они не могли определить причину кровотечения.

17 марта мальчика доставили в Педиатрический Университет по решению заместителя главного врача клиники, Алексея Денисова.

Как подчеркнул заведующий отделением микрохирургии Юрий Махин, угроза или риск потери конечности отсутствовали, но рана с кровотечением, которое не удается остановить, требует особого внимания. Специалисты смогли остановить кровотечение, заменив поврежденный участок артерии веной пациента благодаря проведенной аутовенозной пластике.

В настоящее время мальчик находится под наблюдением специалистов и получает полный курс терапии.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге врачи спасли мальчика, рука которого попала в блендер.

Фото: ВКонтакте / Педиатрический университет