В Петербурге врачи спасли мальчика, рука которого попала в блендер

Ребенок серьёзно повредил локтевую и лучевую артерии и нервы, а также сухожилия, мышцы и сгибатели нескольких пальцев.

В Петербурге врачи Педиатрического университета спасли руку школьника, который неудачно воспользовался блендером. Инцидент произошел сегодня, 4 марта, в 13:00 утра в общежитии во Фрунзенском районе. Рука 10-летнего мальчика попала во включенный прибор. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Пострадавшего доставили в больницу в 14:45. У ребенка диагностировали рубленые раны области левого лучезапястного сустава. Школьник серьезно повредил локтевую и лучевую артерии и нервы, а также сухожилия, мышцы и сгибатели нескольких пальцев. Имели место открытый подвывих в среднезапястном суставе левой кисти и другие травмы.

Специалисты провели сложную операцию. Бригада врачей под руководством детского микрохирурга Антона Волкова находилась в операционной 10 часов.

Ребенку выполнили аутовенозную пластику локтевой артерии, заменили фрагмент магистрального сосуда двухсантиметровым участком подкожной вены.

Медики смогли восстановить кровоснабжение кисти. Они сшили поврежденные ткани, нервы и сухожилия. Подвывих тоже вправили.

Подробности уточняются.

Фото: Piter.tv