В Апраксином переулке мать уронила месячную дочь

Мать случайно разжала руки из-за резкой боли.

Врачи детской городской больницы № 1 спасают новорожденную девочку. Накануне ночью она поступила в медучреждение в тяжелом состоянии из квартиры на Апраксином переулке. Об этом "Фонтанке" стало известно 11 августа.

У месячного ребёнка диагностировали перелом теменной кости, ушиб головного мозга и другие сопутствующие повреждения головы.

По предварительным данным, мать почувствовала резкую боль в шее, разжала руки и уронила дочь на пол. Следователи проводят проверку.

Фото: Piter.tv