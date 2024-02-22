В Апраксином переулке мать уронила месячную дочь

Врачи детской городской больницы № 1 спасают новорожденную девочку. Накануне ночью она поступила в медучреждение в тяжелом состоянии из квартиры на Апраксином переулке. Об этом "Фонтанке" стало известно 11 августа.
У месячного ребёнка диагностировали перелом теменной кости, ушиб головного мозга и другие сопутствующие повреждения головы.
По предварительным данным, мать почувствовала резкую боль в шее, разжала руки и уронила дочь на пол. Следователи проводят проверку.
Ранее в парке Авиаторов восьмилетняя девочка упала с дерева, ее спасают в реанимации.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все