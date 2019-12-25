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В парке Авиаторов восьмилетняя девочка упала с дерева, ее спасают в реанимации
Сегодня, 10:56
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В парке Авиаторов восьмилетняя девочка упала с дерева, ее спасают в реанимации

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У ребенка зафиксировали повреждения внутренних органов.

В парке Авиаторов в Московском районе Петербурга восьмилетний ребенок упал с дерева. Об этом пишет Neva.Today 5 августа. 

Накануне бригада скорой помощи прибыла на Кубинскую улицу, медики забрали пострадавшую девочку. У нее зафиксировали повреждения внутренних органов, состояние оценено как тяжелое. Школьница помещена в отделение реанимации. 

Девочка воспитывается в благополучной семье. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Коломяжском проспекте грудничок проглотил батарейку. Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: парк авиаторов, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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