В парке Авиаторов восьмилетняя девочка упала с дерева, ее спасают в реанимации

У ребенка зафиксировали повреждения внутренних органов.

В парке Авиаторов в Московском районе Петербурга восьмилетний ребенок упал с дерева. Об этом пишет Neva.Today 5 августа.

Накануне бригада скорой помощи прибыла на Кубинскую улицу, медики забрали пострадавшую девочку. У нее зафиксировали повреждения внутренних органов, состояние оценено как тяжелое. Школьница помещена в отделение реанимации.

Девочка воспитывается в благополучной семье. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Коломяжском проспекте грудничок проглотил батарейку. Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)