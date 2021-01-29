В квартире на Коломяжском проспекте грудничок проглотил батарейку

Малышку беспокоило недомогание, его причину родители не могли определить два дня.

В Приморском районе Петербурга грудничок проглотил батарейку. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Девятимесячную девочку госпитализировали в детскую больницу имени Филатова 4 августа из квартиры в доме по Коломяжскому проспекту. Малышку беспокоило недомогание, его причину родители не могли определить два дня.

В итоге состояние ребенка врачи оценили как тяжелое, в пищеводе обнаружили инородное тело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: семилетний гражданин Кубы выпил средство для выпрямления волос в квартире на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.TV