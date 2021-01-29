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В квартире на Коломяжском проспекте грудничок проглотил батарейку
Сегодня, 9:58
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В квартире на Коломяжском проспекте грудничок проглотил батарейку

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Малышку беспокоило недомогание, его причину родители не могли определить два дня.

В Приморском районе Петербурга грудничок проглотил батарейку. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Девятимесячную девочку госпитализировали в детскую больницу имени Филатова 4 августа из квартиры в доме по Коломяжскому проспекту. Малышку беспокоило недомогание, его причину родители не могли определить два дня. 

В итоге состояние ребенка врачи оценили как тяжелое, в пищеводе обнаружили инородное тело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: семилетний гражданин Кубы выпил средство для выпрямления волос в квартире на проспекте Солидарности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коломяжский проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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