Семилетний гражданин Кубы выпил средство для выпрямления волос в квартире на Солидарности

Пациент доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Ребенок-иностранец оказался в больнице с серьезными диагнозами. Как сообщает "Оперативное прикрытие", семилетнего мальчика-кубинца накануне поздно вечером экстренно доставили в детскую Филатовскую больницу из квартиры на проспекте Солидарности. Ребенок поступил туда с признаками острого отравления веществом для химической обработки волос, получил химические ожоги слизистой оболочки пищевода и рискует столкнуться с развитием токсического поражения легких.

Пациент доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Инцидент произошел 24 июля приблизительно в 18:30, когда мальчик по ошибке проглотил косметическое средство.

Ранее мы сообщили о том, что годовалая девочка из Красного Села ошпарилась кипятком и попала в реанимацию.

Фото: Piter.TV