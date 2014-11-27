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Семилетний гражданин Кубы выпил средство для выпрямления волос в квартире на Солидарности
Сегодня, 9:22
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Семилетний гражданин Кубы выпил средство для выпрямления волос в квартире на Солидарности

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Пациент доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Ребенок-иностранец оказался в больнице с серьезными диагнозами. Как сообщает "Оперативное прикрытие", семилетнего мальчика-кубинца накануне поздно вечером экстренно доставили в детскую Филатовскую больницу из квартиры на проспекте Солидарности. Ребенок поступил туда с признаками острого отравления веществом для химической обработки волос, получил химические ожоги слизистой оболочки пищевода и рискует столкнуться с развитием токсического поражения легких.

Пациент доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Инцидент произошел 24 июля приблизительно в 18:30, когда мальчик по ошибке проглотил косметическое средство.

Ранее мы сообщили о том, что годовалая девочка из Красного Села ошпарилась кипятком и попала в реанимацию.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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