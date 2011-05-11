Годовалая девочка из Красного Села ошпарилась кипятком и попала в реанимацию

У ребенка диагностированы термические ожоги 2-3 степени груди, спины, правой руки и бедра, всего поражено 10% кожного покрова.

По данным "Оперативного прикрытия", 24 июля около 12:00 бригада скорой помощи доставила годовую девочку из квартиры на Гвардейской улице в Первую городскую детскую больницу. У ребенка диагностированы термические ожоги 2-3 степени груди, спины, правой руки и бедра, всего поражено 10% кожного покрова.

Девочка находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Инцидент произошел дома, ребенок случайно перевернул на себя емкость с горячей водой.

Семья характеризуется положительно, ранее замечаний и учета органов социальной защиты не имела.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок-аутист вылез в открытую форточку на Кондратьевском проспекте.

Фото: Piter.TV