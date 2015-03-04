В отношении петербурженки, оставившей коляску с полугодовалой дочкой в подъезде, возбудили уголовное дело

Практически сразу она была обнаружена в нетрезвом состоянии на площади Ленина.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, оставившей коляску с младенцем в подъезде дома в Калининском районе. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 мая жильцы дома 8 по улице Михайлова обратилась в полицию с сообщением о том, что на лестничной клетке обнаружена коляска с младенцем. Прибывшие полицейские передали ребенка под наблюдение медиков. Опросив жителей дома, стражи правопорядка оперативно установили личность матери девочки. Ею оказалась 33-летняя женщина. Практически сразу она была обнаружена в нетрезвом состоянии на площади Ленина и доставлена в отдел полиции для разбирательства. С ее слов, она оставила коляску с шестимесячной девочкой неподалеку от квартиры отца ребенка.

Полицией Калининского района в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Также Бастрыкину доложат о проверке по факту оставления младенца в парадной дома на Михайлова.

Фото: Telegram/ Прокуратура СПб