На Михайлова пьяная мать оставила дочку в коляске на лестничной площадке

В деле разбирается прокуратура.

Прокуратура Калининского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства оставления малолетней в подъезде жилого дома. подробности сообщили в надзорном ведомстве.

На лестничной площадке одного из домов по улице Михайлова 25 мая был обнаружен ребенок в коляске. По предварительным данным, в подъезде малолетнюю оставила мать, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура района также контролирует дальнейшее соблюдение прав ребенка.

Ранее после падения ребёнка с детской площадки в Шушарах возбудили уголовное дело.

Фото: Telegram/ Прокуратура СПб