На Михайлова пьяная мать оставила дочку в коляске на лестничной площадке

Прокуратура Калининского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства оставления малолетней в подъезде жилого дома. подробности сообщили в надзорном ведомстве.
На лестничной площадке одного из домов по улице Михайлова 25 мая был обнаружен ребенок в коляске. По предварительным данным, в подъезде малолетнюю оставила мать, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения.
Прокуратура района также контролирует дальнейшее соблюдение прав ребенка.
Ранее после падения ребёнка с детской площадки в Шушарах возбудили уголовное дело.
Фото: Telegram/ Прокуратура СПб
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