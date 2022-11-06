После падения ребёнка с детской площадки в Шушарах возбудили уголовное дело

9-летний мальчик упал с высоты 2 метров.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке в Шушарах. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Пушкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 20 мая во время игры на детской площадке на улице Валдайской 9-летний мальчик упал с высоты 2 метров. С телесными повреждениями он был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших наступлению данных последствий.

Следователи и прокуроры проводят проверку по факту падения школьника в люк на Комендантском проспекте.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу