Следователи и прокуроры проводят проверку по факту падения школьника в люк на Комендантском проспекте

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту травмированния несовершеннолетнего около школы на Комендантском проспекте.

По предварительным данным, 15 мая ребенок упал в канализационный люк, расположенный вблизи школы. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки прокуратура установит принадлежность участка и даст принципиальную оценку полноте мер, принятых ответственными должностными лицами в целях надлежащего содержания и эксплуатации объекта.

Также, по данным "Петербург2", следственным отделом проводится процессуальная проверка по ст.ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 УК РФ (халатность).

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)