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Следователи и прокуроры проводят проверку по факту падения школьника в люк на Комендантском проспекте
Сегодня, 11:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следователи и прокуроры проводят проверку по факту падения школьника в люк на Комендантском проспекте

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В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту травмированния несовершеннолетнего около школы на Комендантском проспекте.

По предварительным данным, 15 мая ребенок упал в канализационный люк, расположенный вблизи школы. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки прокуратура установит принадлежность участка и даст принципиальную оценку полноте мер, принятых ответственными должностными лицами в целях надлежащего содержания и эксплуатации объекта.

Также, по данным "Петербург2", следственным отделом проводится процессуальная  проверка по ст.ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности),  293 УК РФ (халатность). 

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: люк, падение, школьник
Категории: Лента новостей,

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