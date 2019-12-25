Следователи и прокуроры проводят проверку по факту падения школьника в люк на Комендантском проспекте

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту травмированния несовершеннолетнего около школы на Комендантском проспекте.
По предварительным данным, 15 мая ребенок упал в канализационный люк, расположенный вблизи школы. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
В ходе проверки прокуратура установит принадлежность участка и даст принципиальную оценку полноте мер, принятых ответственными должностными лицами в целях надлежащего содержания и эксплуатации объекта.
Также, по данным "Петербург2", следственным отделом проводится процессуальная проверка по ст.ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 УК РФ (халатность).
Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)
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