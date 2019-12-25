10-летний школьник из Алтая починил машину сестры и стал звездой

Ремонт ВАЗ-2115 прославил 10-летнего механика из Барнаула.

В Алтайском крае 10-летний школьник Алексей стал звездой интернета после того, как починил автомобиль своей сестры. Видео с его работой, которое сестра начала выкладывать в соцсети с мая, привлекло внимание российских СМИ в середине июля.

На кадрах юный автомеханик занимается ремонтом ВАЗ-2115. Один из роликов набрал более 8 миллионов просмотров и собрал свыше 4 тысяч комментариев. Подпись под видео гласила: "Барнаул, зовите Леху работать в свои автосалоны".

Пользователи сети восхищаются способностями мальчика и шутят на тему его возраста. В комментариях пишут: "Где-то 12-67 лет", "Такой маленький, а уже батя" и "Сколько деду? 8?".

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Фото: Magnific