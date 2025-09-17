Врачи удалили селезёнку петербурженке после падения с самоката

Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе почти полторы недели пытались сохранить повреждённый орган, но из-за повторного кровотечения провели операцию по удалению. Медики напоминают о важности защитной экипировки при поездках на СИМ.

Жительница Петербурга попала в реанимацию после падения с электросамоката. В приёмный покой НИИ скорой помощи имени Джанелидзе её доставили с серьёзной травмой — разрывом селезёнки. Почти полторы недели врачи придерживались выжидательной тактики, надеясь сохранить орган, но повторное кровотечение вынудило их принять решение об операции. Хирургическое вмешательство провели лапароскопически — через несколько миниатюрных проколов в брюшной полости. Это позволило минимизировать повреждение тканей и сократить период восстановления, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты отмечают, что с наступлением тёплого сезона число подобных травм возрастает. Наиболее частые причины — удар животом о руль во время резкого торможения или падение на твёрдое покрытие. Опасность кроется в том, что даже при невысокой скорости удары могут привести к внутренним кровотечениям. Врачи настоятельно советуют использовать защитные жилеты, которые фиксируют грудную клетку и живот, — они способны существенно уменьшить тяжесть последствий при аварии.

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Фото: Piter.tv