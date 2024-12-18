Бастрыкину доложат о проверке по факту оставления младенца в парадной дома на Михайловской

Глава СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту оставления в опасности младенца в парадной дома в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.
В коляске на лестничной площадке на Михайловской улице обнаружили маленькую девочку. Ребенок был оставлен нетрезвой матерью без присмотра.
Следователи города проводят проверку по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки.
Пресс-служба СК РФ
Ранее на Piter.TV: в квартире на улице Михаила Дудина скончался девятимесячный ребенок. На теле мальчика не выявили внешних признаков насильственной смерти.
Фото: пресс-служба СК РФ; прокуратура Петербурга
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