Бастрыкину доложат о проверке по факту оставления младенца в парадной дома на Михайловской

Следователи города проводят проверку по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Глава СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту оставления в опасности младенца в парадной дома в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.

В коляске на лестничной площадке на Михайловской улице обнаружили маленькую девочку. Ребенок был оставлен нетрезвой матерью без присмотра.

Следователи города проводят проверку по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в квартире на улице Михаила Дудина скончался девятимесячный ребенок. На теле мальчика не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Фото: пресс-служба СК РФ; прокуратура Петербурга