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Бастрыкину доложат о проверке по факту оставления младенца в парадной дома на Михайловской
Сегодня, 20:43
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Бастрыкину доложат о проверке по факту оставления младенца в парадной дома на Михайловской

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Следователи города проводят проверку по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Глава СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту оставления в опасности младенца в парадной дома в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве. 

В коляске на лестничной площадке на Михайловской улице обнаружили маленькую девочку. Ребенок был оставлен нетрезвой матерью без присмотра. 

Следователи города проводят проверку по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: в квартире на улице Михаила Дудина скончался девятимесячный ребенок. На теле мальчика не выявили внешних признаков насильственной смерти. 

Фото: пресс-служба СК РФ; прокуратура Петербурга 

Теги: михайловская улица, оставление в опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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