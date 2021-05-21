В квартире на Михаила Дудина скончался девятимесячный ребенок

На теле мальчика не выявили внешних признаков насильственной смерти.

В Парголово полицейские и медики выясняют причину смерти девятимесячного мальчика. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, накануне утром скорая помощь прибыла в квартиру на улице Михаила Дудина. Врачи констатировали гибель малыша. На теле ребенка не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причины гибели. Семья мальчика полная, благополучная и на учете не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что малыш скончался в больнице после падения из окна четвертого этажа на Воскресенской набережной. Сотрудники "скорой" забрали ребенка с места происшествия в состоянии клинической смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Фото: Piter.TV