Малыш скончался в больнице после падения из окна 4 этажа на Воскресенской набережной

Он выпал из окна, когда мама вышла в соседнюю комнату.

Полуторагодовалый малыш выпал с 4-го этажа в Петербурге и позднее скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Около семи часов вечера 6 мая мальчика госпитализировали в больницу от дома на Воскресенской набережной. Сотрудники скорой забрали ребенка с места происшествия в состоянии клинической смерти. В 20:10 малыш скончался от множественных травм и переломов.

По предварительным данным, мальчик по недосмотру матери, вышедшей в соседнюю комнату, забрался с детского стульчика на подоконник и, открыв фиксатор стеклопакета, выпал из окна на 4-м этаже.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Ранее в Подпорожье двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и получил множественные травмы.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)