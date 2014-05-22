  1. Главная
Жителя Петербурга задержали за компрометирующие надписи на Воскресенской набережной
Жителя Петербурга задержали за компрометирующие надписи на Воскресенской набережной

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Полицейские задержали "художника" за рисунки на Воскресенской набережной. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, еще в начале июня на спусках при съезде с Большеохтинского моста заметили компрометирующие надписи. Накануне по подозрению в причастности к их появлению поймали 35-летнего местного жителя, мужчина доставлен в отдел для разбирательства. 

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного. 

Ранее мы рассказывали о том, что суд в Петербурге назначил штраф реставратору за рисунок на объекте наследия. 

