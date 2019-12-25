Суд в Петербурге назначил штраф реставратору за рисунок на объекте наследия

Реставратор с граффити на памятнике избежал суда.

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд рассмотрел дело реставратора Даниила Демьяновского, обвиняемого в порче объекта культурного наследия. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Следствие установило, что утром 7 июля 2024 года Демьяновский нанёс граффити с изображением лица на здание "Некрасовский телефонный узел" на улице Некрасова. Эксперты оценили ущерб в 20 тыс. руб.

На заседании защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Суд учёл, что обвиняемый признал вину, ранее не привлекался, сам закрасил рисунок, компенсировал ущерб и перечислил 15 тыс. руб. в Фонд сохранения культурного наследия.

Суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование. В качестве наказания Демьяновскому назначен судебный штраф в размере 10 тыс. руб.

