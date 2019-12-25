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В Выборге задержан 16-летний подельник мошенников, лишивший пенсионерку 1,4 млн рублей
Сегодня, 11:45
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В Выборге задержан 16-летний подельник мошенников, лишивший пенсионерку 1,4 млн рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители Выборга поймали несовершеннолетнего подельника мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 18 июля поступила информация о том, что у 83-летней жительницы Приморска после телефонного разговора с незнакомцем, который представился сотрудником компетентных органов, курьер забрал около 1,4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

По подозрению 22 июля задержали 16-летнего злоумышленника из Северной столицы, он нигде не учится и не работает. Подростка забрали в отдел. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые украли у 40 человек 11 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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