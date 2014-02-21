В Подпорожье двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа

Ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

В Ленобласти проводится проверка по факту падения мальчика из окна жилого дома. Трагический инцидент произошёл вечером накануне, 30 апреля, на улице Конституции в Подпорожье.

По предварительным данным, родители не уследили за двухлетним сыном, в результате чего ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Мальчик в тяжёлом состоянии был доставлен в Подпорожскую ЦРБ, где у него диагностировали: травму грудной клетки, ссадину в области живота, ушиб мягких тканей головы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, семья ребёнка благополучная, на учёте не состоит. 39-летняя мать работает воспитателем в детском саду, отец — электрослесарем. В семье воспитываются еще двое детей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Следователи проверяют все обстоятельства инцидента, включая состояние оконных конструкций в квартире.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин заинтересовался ситуацией на "Ленфильме".

Фото: Piter.TV