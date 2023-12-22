Член УИК заплатит штраф за участие в акции памяти Навального* на Воскресенской набережной

Ранее С. уже привлекали к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Красносельский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности члена участковой избирательной комиссии №178 на Васильевском острове за участие в массовом мероприятии на Воскресенской набережной 17 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе объединенных городских судов 1 марта.

Согласно протоколу, С., находясь у дома 14 по Воскресенской набережной, в районе памятника жертвам политических репрессий, участвовал "в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, не являющемся публичным мероприятием, в количестве не менее 100 человек". Там проходила акция памяти политика Алексея Навального*.

Ранее С. уже привлекали к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка). Таким образом мужчина повторно допустил правонарушение.

В последнее судебное заседание С. не явился. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: задержанные на акциях памяти Навального* в Петербурге начали получать предупреждения.

Фото: Piter.TV

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.