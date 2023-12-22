Задержанные на акциях памяти Навального* в Петербурге начали получать предупреждения

Выдача такого предостережения связана с наличием административного протокола по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

В Петербурге полицейские приходят по адресам проживания задержанных на акциях памяти политика Алексея Навального*. Кроме того, горожанам выдают предостережения о "недопустимости продолжения антиобщественного поведения", передает "РБК Петербург" 22 февраля, ссылаясь на правозащитника Динара Идрисова.

Выдача такого предостережения связана с наличием административного протокола по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Отмечается, что к правозащитнику с такими обращениями пришли около 10 петербуржцев, однако никакой юридической силы эти предостережения не имеют.

Дело в том, что у граждан никаких обязанностей, связанных с этими бумагами, нет – они не обязаны их подписывать. Более того – даже если они их подписывают, у них не возникает каких-то дополнительных последствий. Это скорее "страшилка". Динар Идрисов, правозащитник

Ранее мы рассказывали о том, что шестеро горожан, участвовавших в таких акциях, получили повестку в военкомат. Их вручили при освобождении из изолятора временного содержания (ИВС) на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.