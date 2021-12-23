СМИ: Дом тольяттинского правозащитника закидали "коктейлями Молотова"

Азат Туймасов считает, что на его семью совершено покушение на убийство.

Дом тольяттинского правозащитника закидали "коктейлями Молотова". Об этом рассказали местные журналисты. Также по социальным сетям распространился ролик с машиной. Известно, что транспортное средство не пострадало из-за накрывшего его снега. Ранее Азат Туймасов рассказал о расчлененном трупе в мешках, который был найден на местном кладбище города. Тело было обнаружено несколько дней назад в момент похорон. Жители Тольятти хотели похоронить в могиле своего родственника, но та оказалась уже занята другим "постояльцем". В Следственном комитете РФ подтвердили инцидент. По факту выявления человеческих останков ведется расследование.

В СМИ заметили, что прошлой ночью семья Азата Туймасова проснулась от странных и громких звуков. Правозащитник утверждает, что очагов возгорания было несколько: около дома и на территории автостоянки, вблизи калитки. Мужчина полагает, что пламя вызвано зажигательной смесью.

Я быстро отвел свою семью в гараж дома на тот случай, если начнет гореть дом, а сам взял лопату и бросился закидывать вспыхнувший огонь выпавшим снегом. Там от бутылки загорелось колесо у машины. Азат Туймасов, правозащитник

Напомним, что в регионе специалист оказывает правовую поддержку предпринимателям, которые занимаются похоронным бизнесом. Мужчина обратился в полицию, так как считает, что на него было совершено покушение на убийство.

В здание правительства Мурманской области кинули бутылки с горючей смесью.

Фото и видео: Telegram / Пресс Хата

