Пострадал местный охранник.

В здание правительства Мурманской области кинули бутылки с горючей смесью. Об этом сообщили Telegram-каналы. По предварительным сведениям, из-за действий неизвестного пострадал охранник. В момент инцидента в помещении находились представители регионального правительства. Накануне происшествия в области состоялись выборы мэра. Однако единственный кандидат на эту должность не набрал нужного количества голосов для избрания.

Известно, что нападение на здание зафиксировано около 01:30 ночи по местному времени (совпадает с московским). На кадрах видно, что человек держит в руках некий предмет, а после бросает его в здание. После этого камеры видеонаблюдения зафиксировали, как начинает распространяться пламя.

В другом ролике с места событий показаны последствия использования коктейля Молотова. Там видно, что входная дверь получила черные следы от горения.

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Фото и видео: Telegram / URA.RU