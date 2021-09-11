В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге авто с шестилетней девочкой

Ирина и Дмитрий Маценко обвиняются в покушении на убийство малолетнего ребенка.

В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с шестилетней девочкой. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. Два человека обвиняются в покушении на убийство несовершеннолетней. Они были объявлены в федеральный розыск после того, как подожгли автомобиль, в котором находился ребенок. Инцидент произошел четыре дня назад.

На дороге за рулем автомобиля была задержана Ирина Маценко. Затем был установлен адрес квартиры в Иркутске, где находился Дмитрий Маценко. При обыске оперативники обнаружили крупную сумму денег, ценные вещи. пресс-служба СК РФ по региону

Специалисты рассматривают версию о том, что злоумышленники надеялись скрыться от правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Брата и сестру разыскивают в Иркутской области за поджог машины с ребенком.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России