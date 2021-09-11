В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге авто с шестилетней девочкой

В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с шестилетней девочкой. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. Два человека обвиняются в покушении на убийство несовершеннолетней. Они были объявлены в федеральный розыск после того, как подожгли автомобиль, в котором находился ребенок. Инцидент произошел четыре дня назад.
На дороге за рулем автомобиля была задержана Ирина Маценко. Затем был установлен адрес квартиры в Иркутске, где находился Дмитрий Маценко. При обыске оперативники обнаружили крупную сумму денег, ценные вещи.
пресс-служба СК РФ по региону
Специалисты рассматривают версию о том, что злоумышленники надеялись скрыться от правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Брата и сестру разыскивают в Иркутской области за поджог машины с ребенком.
Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
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