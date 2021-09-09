Шестилетняя девочка смогла сама выбраться из горящей машины.

Брата и сестру разыскивают в Иркутской области за поджог машины с ребенком. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве уточнили, что утром 7 сентября подозреваемые подъехали на машине Nissan Qashqai к стоянке около здания по Верхней улицы, расположенной в микрорайоне Николов посад поселка Марковка. После этого из транспортного средства вышел мужчина, который облил воспламеняющейся жидкостью припаркованную Mazda 6. В этот момент в салоне пострадавшей машины находилась несовершеннолетняя. Преступник совершил поджог. Шестилетняя девочка смогла спастись, выбравшись наружу из пылающей иномарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка общеопасным способом. Установлены личности фигурантов расследования. Сейчас злоумышленники находятся в федеральном розыске. Ситуация взята под контроль прокуратуры.

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Фото и видео: СКР по Иркутской области