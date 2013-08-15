В преступлении подозреваются трое молодых людей из Лахденпохья.

В Карелии полицией раскрыта кража из салонов сотовой связи. Об этом рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов на официальном сайте. В операции по поимке преступников принимали участие сотрудники уголовного розыска по региону и представители МВД РФ Лахденпохскому район. Эпизод, в котором обвиняются злоумышленники, произошел осенью 2020 года. Им удалось похитить ценное имущество на общую сумму в миллион рублей.

Подозреваемыми по делу проходят молодые люди в возрасте 19,20 и 24 лет. Все они живут на территории Лахденпохья. Много лет фигуранты расследования дружили. У них ранее уже фиксировались проблемы с законом. В конце ноября прошлого года банда собралась ночью, чтобы украсть технику и мобильные устройства. С помощью лома бандиты разбили фрагмент деревянной стены и проникли в помещение. Они унесли с собой деньги из кассовых аппаратов, около 200 устройств, планшеты и прочие гаджеты.

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Еще один молодой человек арестован.

В Перми вынесли приговор сожителям-закладчикам.

Фото и видео: официальный сайт МВД России