Наркоторговцы прятали запрещенные вещества в окрашенном гипсе.

В Перми вынесли приговор сожителям-закладчикам. Об этом говорится на официальном сайте правоохранительных органов. Решение вынесла судебная инстанция Орджоникидзевского района. Представители обвинения смогли доказать, что фигуранты расследования проработали в онлайн-магазине по продаже запрещенных веществ.

Представители российского наркоконтроля вышли на след подозреваемых в августе 2020 года. Местных жителей - 28-летнего мужчину и 35-летнюю женщину поймали на территории лесополосы в Чапаевском микрорайоне города. Оперативники заметили, что пара забрала из тайника наркотики. Во время личного досмотра полицейские нашли и изъяли у подозреваемых свыше 40 свертков с синтетическими наркотиками. Злоумышленники пытались скрыть товар под слоем строительного гипса. После этого свертки были закрашены гуашью коричневого цвета. Слепки напоминали почву, поэтому оказались незаметными для обычных граждан.

По данным МВД РФ, пермяк проверял информацию о том, соответствует ли действительности информация о закладках, отправленная курьеру. Он брал оплату веществами. Мужчина и женщина оказались потребителями запрещенных веществ. Местный житель приговорен к 9 годам в колонии, его напарница - к семи годам заключения.

В Сочи задержали женщину, раскладывающую наркотики в тайники.

Фото и видео: официальный сайт МВД России