Преступница пыталась скрыть от полицейских.

В Сочи задержали женщину, раскладывающую наркотики в тайники. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. В Краснодарском крае полицейские обнаружили подозреваемую, у которой с собой находилось около 500 граммов N-метилэфедрона. Местная жительница привлекла внимание патрульной службы. Оа прятала неизвестный предмет под деревом в лесном массиве, а после - фотографировала участок. При виде оперативников женщина попыталась скрыться с места преступления.

Установлено, что фигурантка расследования оказалась 42-летней уроженкой Омской области. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот наркотиков. При осмотре мобильного устройства подозреваемой представители закона нашли снимки и координаты оборудованной закладки с наркотиками. Задержанная призналась, что купила запрещенное вещество в интернете для дальнейшего сбыта. Злоумышленница помещена под стражу. Ей грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

В Саратовской области изъята крупная партия растительных наркотиков.

Фото и видео: официальный сайт МВД России